Составить краткий рассказ о Маруси и Соне пж быстро срочно

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Маруся - сестра Валека и дочь Тыбурция. Это маленькая, хрупкая девочка. В рассказе рассказываеться, что Наступает осень, и Маруся заболевает. Чтобы как-то развлечь больную девочку, Вася( друг Валека) решается попросить на время у Сони( Сестры Васи) большую красивую куклу, подарок покойной матери. Соня соглашается. Маруся в восторге от куклы, и ей даже становится лучше. Но со временем Марусе становится все хуже. Обитатели подземелья решают, что куклу нужно вернуть, а девочка этого и не заметит. Но увидев, что куклу хотят забрать, Маруся горько плачет… Васю за то, что он украл куклу наказали, не выпускали из дома. Но Тыбурций принёс куклу Васе и рассказ его отцу как хорошо поступил его сын. Тыбурций рассказал, что /Маруся, которая так долго болела умерла. Маруся похоронена на старом кладбище возле обвалившейся часовни. Вася с сестрой ухаживают за ее могилкой. Иногда они приходят на кладбище вместе с отцом. Когда же Васе и Соне приходит время оставить родной город, над этой могилкой произносят они свои обеты. В повести противопоставляются Маруся и Соня. Такое противопоставление называется антитезой. Маруся – худенькая маленькая девочка четырех лет. «Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца, - пишет Короленко в главе «Знакомство продолжается» . - Несмотря на свои четыре года, она ходила еще плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шаталась, как былинка; руки ее были тонки и прозрачны; головка покачивалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика…. » Вася сравнивал Марусю со своей сестрой, которой тоже было четыре года: «моя Соня была кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда, бывало, разыграется, так звонко смеялась, на ней всегда были такие красивые платья, и в темные косы ей каждый день горничная вплетает алую ленту» . Соня росла в достатке, за ней ухаживала горничная. Маруся росла в нищете и часто бывала голодная. За ней ухаживал брат Валек.........