Пятый и шестой примеры во втором столбике. Решить методом интервалов.
Алгебра
Пятый и шестой примеры во втором столбике. Решить методом интервалов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2x(3x-1)>4x^2+5x+9 6x^2-2x>4x^2+5x+9 6x^2-4x^2-2x-5x>9 2x^2-7x-9>0 2x^2-7x-9=0 D=(-7)^2-4*2*(-9)=49+72=121 x1=7+√121=7+11=18=9\2 2*2 4 4 x2=7-√121=7-11=-4\4=-1 2*2 4 2x^2-7x-9=2(x-9\2)(x+1) 2(x-9\2)(x+1)>0 + - + /////////// ////////////// ----------(-1)--------------(9\2)------------- Ответ:(-∞;-1)U(9\2;+∞) б) 3x^2+40x+10<43-x(x-11) 3x^2+40x+10<43-x^2+11x 3x^3+x^2+40x-11x<-10+43 4x^2+29x-33<0 4x^2+29x-33=0 D=29^2-4*4*(-33)=841+528=1369 x1=-29+√1369=-29+37=8\8=1 2*4 8 x2=-29-√1369=-29-37=-66\8 2*4 8 4x^2-14x+10=4(x+66\8)(x-1) 4(x+66\8)(x-1)<0 + - + ////////////////////// ----------------(-66\8)--------------------------(1)------------- Ответ:(-66\8;1)
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