Даю 30 баллов!!!! Разберите предложение в пункционном разборе Настоящий книголюб ищет книг-спутников, книг-учителей, книг-друзей.
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Даю 30 баллов!!!! Разберите предложение в пункционном разборе Настоящий книголюб ищет книг-спутников, книг-учителей, книг-друзей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри вот документ там есть всё
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