Даю 30 баллов!!!! Разберите предложение в пункционном разборе Настоящий книголюб ищет книг-спутников, книг-учителей, книг-друзей.

Русский язык
Даю 30 баллов!!!! Разберите предложение в пункционном разборе Настоящий книголюб ищет книг-спутников, книг-учителей, книг-друзей.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри вот документ там есть всё
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
. На каком материке нет высокоразвитых стран?
Ответить
Русский язык
Сочинение описание Мой любимый уголок природы!
Ответить
Химия
Сколько силиката натрия получится при сплавлении 100 г оксида кремния (IV) и 100 г карбоната натрия? Чтобы все было понятно написано, с "Дано", п...
Ответить
Русский язык
По каким признакам местоимения относятся к определенному лицу?
Ответить
Математика
Билет на цирковое предстовление стоит 254 рубля. Школьникам скидка 30%. Сколько рубл??й нужно заплатить за группу из 2 взрослых и 15 школьников?
Ответить