Выполните деление ( распишите ) 1)-36:9 5)-21:(-14). 9) -12:(-6/7)
Математика
Выполните деление ( распишите ) 1)-36:9 5)-21:(-14). 9) -12:(-6/7)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-36:9=-4 таблица умножения -21:(-14)=1,5 -12:-6/7= тоже самое что 12×7:6=14
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