Пожалуйста помогите нужно срочно,спасибо.

Русский язык
Пожалуйста помогите нужно срочно,спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тигрёнок Пилот Школьник Дошкольник Дубок Берёзка  Берёзовый Крутой Классная
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