Собственная скорость теплохода 30км/час,скорость течения реки 4 1/2 км/час.За какое время теплоход преодолеет 23 км по течению реки?Зарвнее спасибо!!!

Гость: Гость:

1) 30 + 4 1/2 = 34 1/2 (км/ч) - скорость теплохода по течению реки; 2) 23 : 34 1/2 = 23 : 69/2 = 23 * 2/69 = 2/3 (ч) - за 2/3 часа теплоход преодолеет 23 км по течению реки. 1 ч = 60 мин 2/3 ч = (60 : 3 * 2) мин = 40 мин Ответ: за 40 минут. 34 целых 1/2 = (34*2+1)/2 = 69/2 - смешанное число 23 * 2/69 = (1*2)/3 = 2/3 - число 23 и 69 в знаменателе сократили на 23