Решить 7 и 8 примеры во втором столибке. Решить методом интервалов
Алгебра
Решить 7 и 8 примеры во втором столибке. Решить методом интервалов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
!!! Стабильный высоковольтный блок питания для усилителей x ²/4 +x/2 -12 < 0 ; x²/4 +x/2-12=(x² +2x-48)/4 =((x+1)²-7²)/4=(x+1-7)(x+1+7)/4 =(x+8)(x-6)/4 (x+8)(x-6)/4 < 0 ⇔(x+8)(x-6) < 0 . + - + ------- (-8) /////// (6) ------- ответ : x ∈ (-8 ;6) . * * * * * * * * * * * * * * x²/5 +2x/3 >8/15 ; x²/5 +2x/3 -8/15 = (3x²+ 10x- 8)/15=3((x +5/3)² -(7/3)²)/15= (x +5/3 +7/3)(x +5/3 -7/3)/5 =(x +4)(x -2/3)/5. (x +4)(x -2/3)/5 >0 ⇔ (x +4)(x -2/3) >0. "+" "-" "+" ///////////// (-4) ------- ( 2/3) ////////// ответ : x ∈ (-∞ ;-4) ∪ ( 2/3 ; ∞). Удачи ! Ждем нетерпением , спонсор _WELCOME
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Какое событие произошло в XI веке? 1) появилось первые летописи на Руси 2)была создана славянская азбука 3)был напичятан первый букварь
Русский язык