Решить 7 и 8 примеры во втором столибке. Решить методом интервалов

Алгебра
Решить 7 и 8 примеры во втором столибке. Решить методом интервалов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
!!!  Стабильный высоковольтный блок  питания для  усилителей x ²/4 +x/2 -12 < 0 ; x²/4 +x/2-12=(x² +2x-48)/4 =((x+1)²-7²)/4=(x+1-7)(x+1+7)/4 =(x+8)(x-6)/4 (x+8)(x-6)/4 < 0 ⇔(x+8)(x-6) < 0 .      +            -           + ------- (-8)  /////// (6) -------  ответ : x  ∈ (-8 ;6) . * * * * * * * * * * * * * * x²/5 +2x/3 >8/15 ; x²/5 +2x/3 -8/15  = (3x²+ 10x- 8)/15=3((x +5/3)² -(7/3)²)/15= (x +5/3 +7/3)(x +5/3 -7/3)/5 =(x +4)(x -2/3)/5. (x +4)(x -2/3)/5 >0 ⇔ (x +4)(x -2/3) >0.       "+"               "-"               "+"  ///////////// (-4) ------- ( 2/3)  ////////// ответ : x  ∈ (-∞ ;-4)  ∪ ( 2/3 ; ∞). Удачи !  Ждем  нетерпением , спонсор _WELCOME
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