3/4*(1/6x-13)=3x-11 1/2
Математика
3/4*(1/6x-13)=3x-11 1/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 3/4*1/6*х = 1/8*х 3/4 *(- 13) = - 9 3/4 Всего 1/8*х - 9 3/4 = 3*х - 11 1/2 - упрощаем (3 -1/8)*х = 11 1/2- 9 3/4 = 1 3/4 2 7/8*х = 1 3/4 х = 1 3/4 : 2 7/8 = 7/4 : 23/8 = 14/23 - ОТВЕТ
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