Рассчитайте какой объем водорода должен вступить в реакцию с оксидом меди(+2) чтоб?? образовалось 32г.меди
Химия
Рассчитайте какой объем водорода должен вступить в реакцию с оксидом меди(+2) чтоб?? образовалось 32г.меди
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот ответ)))))))))))))))))))))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Английский язык
1. Отметьте предложения, в которых глаголы употреблены в форме 3 лица единственног?? числа: 1) She goes there every day. 2) They stand here. 3) He ...
Окружающий мир