Рассчитайте какой объем водорода должен вступить в реакцию с оксидом меди(+2) чтоб?? образовалось 32г.меди

Химия

Рассчитайте какой объем водорода должен вступить в реакцию с оксидом меди(+2) чтоб?? образовалось 32г.меди

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