Рассчитайте какой объем водорода должен вступить в реакцию с оксидом меди(+2) чтоб?? образовалось 32г.меди

Химия
Рассчитайте какой объем водорода должен вступить в реакцию с оксидом меди(+2) чтоб?? образовалось 32г.меди
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Автор: Гость
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Гость:
Вот ответ)))))))))))))))))))))))
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