Зоровый образ жизни – это правильное питание, ежедневное занятие спортом и свежи?? воздух. Все эти признаки обеспечивают здоровый образ жизни. Люди занимающиеся спортом живут дольше своих сверстников. Правильное питание улучшае...

Другие предметы

Зоровый образ жизни – это правильное питание, ежедневное занятие спортом и свежи?? воздух. Все эти признаки обеспечивают здоровый образ жизни. Люди занимающиеся спортом живут дольше своих сверстников. Правильное питание улучшает кожу и деятельность организма. Свежий воздух также полезен для организма. Быть здоровым — естественное желание каждого человека. Здоровье — понятие не только биологическое, но и социальное. Хорошее здоровье — это радостное восприятие жизни, высокая трудоспособность. В нашей стране здоровье каждого человека. Для укрепления здоровья используются многие процедуры. Например – водная процедура. Она предохраняет организм от различных заболеваний, особенно простудных. Также солнечные ванны. Вообще человек, следящий за своим здоровьем, имеет много преимуществ. Он всегда знает, что нельзя вредить своему здоровью. Они выше ростом, имеют больший вес и окружность грудной клетки, мышечная сила и жизненная ёмкость лёгких у них выше. Для сохранения и поддержания здоровья людей, важное значение имеют: условия труда, прожиточный минимум, образ жизни, состояние здравоохранения. Все эти условия жизни людей определяются социальным строем общества.

Автор: Гость