1. основание(избыток) + кислота = основная соль + вода 1 пример 2. основание + кислот??ый оксид = соль+ вода 1 пример 3. основание + кислотный оксид = кислая соль + вода 1 пример 4. кислота + основание = кислая соль + вод...
Химия
1. основание(избыток) + кислота = основная соль + вода 1 пример 2. основание + кислот??ый оксид = соль+ вода 1 пример 3. основание + кислотный оксид = кислая соль + вода 1 пример 4. кислота + основание = кислая соль + вода 1 пример 5. кислота + основание(избыток) = основная соль + вода 2 примера 6. кислота + основный оксид = соль + вода 2 примера 7. кислотный оксид(избыток) + основание = кислая соль + вода 2 примера
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