Напишите Эссэ на тему "Как я хожу в магазин" Пожалуйста.

Гость: Гость:

Всех людей можно разделить на две категории: шопоголики – те, кто обожают ходить по магазинам, и те, кто ненавидят. Я определенно попадаю во вторую категорию, но как мы все знаем, поход по магазинам – суровая необходимость. Среди недели я редко хожу в магазин, потому что занята учебой. Если я и иду куда-то за продуктами, то это магазин вблизи моего дома. Например, я могу зайти в мясную лавку за мясом или в овощной за овощами. Я иногда захожу в аптеку если мне нужно какое-то лекарство. Я стараюсь совершать покупки в выходной день, когда у меня на это много времени. Я обычно хожу в супермаркет, где можно купить не только продукты, но и хозяйственные товары, например бытовую химию. Я всегда составляю список покупок, чтобы ничего не забыть. В этом списке обычно хлеб и выпечка, крупы, мясо, овощи и молочные продукты, фрукты и овощи, питьевая вода и соки. Как вы видите, список довольно длинный, поэтому если бы меня спросили, предпочитаю ли я корзинки или тележки, я бы взяла тележку и отправилась по рядам. После того, как я сделала все покупки, я направляюсь к кассе и оплачиваю их. Когда мне не хочется тратить время на то, чтобы самой ходить по магазинам, я заказываю продукты на дом. Я выбираю, что мне нужно, из он-лайн каталога, размещаю заказ и жду курьера.Если мне нужна одежда, я иду в универмаг или торговый центр, потому что они предлагают хорошие цены. Я никогда не хожу в бутики или магазины дизайнерской одежды, потому что они излишне дорогие, а я не могу себе этого позволить. Я часто покупаю одежду по Интернету. Здесь есть много преимуществ, например, высокая конкуренция, отсюда постоянные распродажи. Помимо этого, экономится время.Вот, пожалуй, и все, что касается моих походов по магазинам. Как я уже сказала, я ненавижу шопинг. А вы?