Напишите Эссэ на тему "Как я хожу в магазин" Пожалуйста.
Русский язык
Напишите Эссэ на тему "Как я хожу в магазин" Пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всех людей можно разделить на две категории: шопоголики – те, кто обожают ходить по магазинам, и те, кто ненавидят. Я определенно попадаю во вторую категорию, но как мы все знаем, поход по магазинам – суровая необходимость. Среди недели я редко хожу в магазин, потому что занята учебой. Если я и иду куда-то за продуктами, то это магазин вблизи моего дома. Например, я могу зайти в мясную лавку за мясом или в овощной за овощами. Я иногда захожу в аптеку если мне нужно какое-то лекарство. Я стараюсь совершать покупки в выходной день, когда у меня на это много времени. Я обычно хожу в супермаркет, где можно купить не только продукты, но и хозяйственные товары, например бытовую химию. Я всегда составляю список покупок, чтобы ничего не забыть. В этом списке обычно хлеб и выпечка, крупы, мясо, овощи и молочные продукты, фрукты и овощи, питьевая вода и соки. Как вы видите, список довольно длинный, поэтому если бы меня спросили, предпочитаю ли я корзинки или тележки, я бы взяла тележку и отправилась по рядам. После того, как я сделала все покупки, я направляюсь к кассе и оплачиваю их. Когда мне не хочется тратить время на то, чтобы самой ходить по магазинам, я заказываю продукты на дом. Я выбираю, что мне нужно, из он-лайн каталога, размещаю заказ и жду курьера.Если мне нужна одежда, я иду в универмаг или торговый центр, потому что они предлагают хорошие цены. Я никогда не хожу в бутики или магазины дизайнерской одежды, потому что они излишне дорогие, а я не могу себе этого позволить. Я часто покупаю одежду по Интернету. Здесь есть много преимуществ, например, высокая конкуренция, отсюда постоянные распродажи. Помимо этого, экономится время.Вот, пожалуй, и все, что касается моих походов по магазинам. Как я уже сказала, я ненавижу шопинг. А вы?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Выберите строку все слова в которой являются существительными общего рода а)грязнуля ,ябеда ,соня,солнышко б)чистюля,обжора,красавица ,неряха ...
Математика
Коля пробежал 100 метров за 20 секунд За какое время он пробежит расстояния 60 метров если увеличить скорость на 1 метр в секунду