Коля пробежал 100 метров за 20 секунд За какое время он пробежит расстояния 60 метров если увеличить скорость на 1 метр в секунду

Математика
Коля пробежал 100 метров за 20 секунд За какое время он пробежит расстояния 60 метров если увеличить скорость на 1 метр в секунду
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 1) 100 м : 20 сек = 5 м/сек - была скорость 2)  5+1 = 6 м/сек - новая скорость 3)  60 м : 6 м/сек = 6 сек - время - ОТВЕТ
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