Коля пробежал 100 метров за 20 секунд За какое время он пробежит расстояния 60 метров если увеличить скорость на 1 метр в секунду

Математика

Коля пробежал 100 метров за 20 секунд За какое время он пробежит расстояния 60 метров если увеличить скорость на 1 метр в секунду

Автор: Гость