Укажите слово, которое не изменяется по падежам? а- обезьяна. б- мартышка. в- шимпан??е. г- макака

Русский язык
Укажите слово, которое не изменяется по падежам? а- обезьяна. б- мартышка. в- шимпан??е. г- макака
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В- шимпанзе надо просто по падежам пройтись
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