Укажите слово, которое не изменяется по падежам? а- обезьяна. б- мартышка. в- шимпан??е. г- макака

Русский язык

Укажите слово, которое не изменяется по падежам? а- обезьяна. б- мартышка. в- шимпан??е. г- макака

Автор: Гость