Укажите слово, которое не изменяется по падежам? а- обезьяна. б- мартышка. в- шимпан??е. г- макака
Русский язык
Укажите слово, которое не изменяется по падежам? а- обезьяна. б- мартышка. в- шимпан??е. г- макака
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В- шимпанзе надо просто по падежам пройтись
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
В какие группы можно объединить данные слова? Оса, трава, змея, цветы, жук, птицы, стрекоза, ежик, муравей, осина. подчеркни слова, которые нельзя ...
Русский язык