В какие группы можно объединить данные слова? Оса, трава, змея, цветы, жук, птицы, стрекоза, ежик, муравей, осина. подчеркни слова, которые нельзя перенести с одной строки на другую. помоги коту и собачке выполнить задание. кот...

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В какие группы можно объединить данные слова? Оса, трава, змея, цветы, жук, птицы, стрекоза, ежик, муравей, осина. подчеркни слова, которые нельзя перенести с одной строки на другую. помоги коту и собачке выполнить задание. кот делю слова на слоги. собака делю слова для переноса

Автор: Гость