Виноград,арбуз,редиска,мед,урок,Асаль,труд,альбом.Спиши разделить на слоги для пе??еноса

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Виноград,арбуз,редиска,мед,урок,Асаль,труд,альбом.Спиши разделить на слоги для пе??еноса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ви-ног-рад, ар-буз, ре-дис-ка, мед, урок, асаль, труд, аль-бом.
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