Какие предметы дают естественно-научные знания математика история ботаника ??ностранный язык

Обществознание
Какие предметы дают естественно-научные знания математика история ботаника ??ностранный язык
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Математика-естественная наука
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!! 1.Найактивніший метал 3 періоду 2.найактивніший неметал 7 групи 3.у якій сполуці основні (або кислотні) властивості ...
Ответить
Русский язык
По каким признакам местоимения относятся к определенному лицу?
Ответить
Русский язык
Гласнуую букву в корне какого слова нельзя проверить ударением сожаление солома ??торожка
Ответить
Русский язык
Просклоняйте словосочетания. Выделите окончание. Девять книг; двенадцать дерев??ев; тридцать коней. Помогите пожалуста! ! ! !
Ответить
Русский язык
Доделать предложение. Как . . . , так и . . . старались сдать спортивные нормы.
Ответить