По каким признакам местоимения относятся к определенному лицу?

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Местоимение — это самостоятельная часть речи, которая указывает на предметы (Разряды местоимений по грамматическим признакам По своим грамматическим признакам местоимения соотносятся с существительными, прилагательными и числительными. Местоименные существительные указывают на лицо или предмет, местоименные прилагательные — на признак предмета, местоименные числительные — на качество.К местоимениям-существительным относятся: все личные местоимения, возвратное себя, вопросительно-относительные кто и что и образованные от них отрицательные и неопределенные относительные кто и что и образованные от них отрицательные и неопределенные (никто, ничто, некого, нечего, некто, нечто, кто-то, кое-что, что-либо и др.).Эти местоимения обладают грамматическими признаками, сходными с грамматическими признаками существительных, однако имеют и определенные отличия от знаменательных существительных. К ним можно задать вопросы кто? или что?, в предложении эти слова выступают преимущественно как подлежащие или дополнения.Рассмотрим морфологические признаки местоимений-существительных.Личные местоимения имеют морфологический признак лица:1 лицо: я, мы; 2 лицо: ты, вы; 3 лицо: он, она, оно, они. 1 лицо: я ид-у, мы ид-ем;2 лицо: ты ид-ешь, ид-и-, вы ид-ете, ид-и-те;3 лицо: он, она, оно ид-ет, пусть идет, они ид-ут, пусть идут.У остальных местоимений-существительных, а также у всех знаменательных существительных лицо определять не принято.У личных местоимений есть морфологический признак числа. Личные местоимения бывают единственного (я, ты, он, она, оно) и множественного (мы, вы, они) числа.Местоимения-существительные имеют постоянный признак рода. Этот вопрос, как и вопрос о числе, в школьных учебниках освещен слабо. Мы будем исходить из следующих положений. Все личные местоимения имеют постоянный признак рода, который, как и у знаменательных существительных, выражается внесловно.Местоимения я и ты общего рода: я, ты пришел — я, ты пришл-а.Местоимение он мужского рода: он пришел.Местоимение она женского рода: она пришл-а.Местоимение оно среднего рода: оно пришл-о.Местоимения множественного числа мы, вы, они не охарактеризованы по роду. Можно говорить об одушевленности личных местоимений, поскольку В. п. у них совпадает с Р. п. (нет тебя — вижу тебя).Все личные местоимения изменяются по падежам, т. е. склоняютсяВ косвенных падежах с предлогом к местоимениям 3 лица прибавляется н: у него, к ним, от нее. Прибавления не происходит при производных предлогах в течение, благодаря, согласно, вопреки и др.: благодаря ей, согласно ему.Вопросительно-относительные местоимения кто мужского рода единственного числа (кто пришел, но не кто пришл-а или кто пришл-и), а местоимение что — среднего рода единственного числа (что произошл-о).Образованные от местоимений кто и что отрицательные и неопределенные местоимения обладают теми же признаками, что и местоимения кто и что. Особенностью неопределенных местоимений некто и нечто является то, что некто имеет форму только И. п., а нечто — И. п. и В. п. А отрицательные местоимения некого и нечего, наоборот, не имеют формы И. п.Отрицательные и неопределенные местоимения с приставками не- и ни- при их употреблении с предлогами «пропускают» предлог внутрь себя: не у кого, ни с кем.Грамматические признаки местоимений-прилагательныхК местоимениям-прилагательным относятся все притяжательные (мой, твой, ваш, наш, свой, его, ее, их), все определительные (сам, самый, весь, всякий, каждый, любой, другой, иной, всяк, всяческий), указательные этот, тот, такой, таков, сей, оный, вопросительно-относительные какой, который, чей и образованные от них отрицательные и неопределенные (никакой, ничей, некоторый, некий, какой-то и др.).Местоимения-прилагательные обладают грамматическими признаками, сходными с признаками знаменательных прилагательных: они имеют непостоянные признаки рода, числа и падежа, в которых согласуются с существительным, к которому они относятся, в предложении бывают определением или (редко) именной частью сказуемого. Отдельного упоминания заслуживают притяжательные местоимения его, ее и их. В отличие от слов мой, твой, наш, ваш местоимения его, ее и их неизменяемы (ср.: его дом, парта, окно; его дома, парты, окна). Неизменяемость является их постоянным признаком. Местоимения-прилагательные каков и таков не изменяются по падежам и употребляются только в функции сказуемого. Грамматические признаки местоимений-числительных Местоимения-числительные немногочисленны. Это слова сколько, столько и образованные от них местоимения несколько, сколько-то, сколько-нибудь. Как и знаменательные числительные, эти слова не имеют морфологических признаков рода и числа, изменяются по падежам и особым образом сочетаются с существительными: управляют Р. п. мн. числа существительного в И. п. и В. п. и согласуются с существительным в косвенных падежах. Склоняются эти слова одинаково:И. п. сколькоР. п. сколькихД. п. сколькимВ. п. сколькоТ. п. сколькимиП. п. скольких. Слово нисколько обычно относят не к местоимениям, а к наречиям, так как оно неизменяемо