ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!! 1.Найактивніший метал 3 періоду 2.найактивніший неметал 7 групи 3.у якій сполуці основні (або кислотні) властивості виражені яскравіше? LiOH або KOH SiO2 або SO3 MgO або BaO 4.Порівняйте металічні ...
Химия
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!! 1.Найактивніший метал 3 періоду 2.найактивніший неметал 7 групи 3.у якій сполуці основні (або кислотні) властивості виражені яскравіше? LiOH або KOH SiO2 або SO3 MgO або BaO 4.Порівняйте металічні та неметалічні властивості в парах елементів ( відповідь обгрунтуйте з погляду електронної будови) Літій і Калій Флуор і Нітроген 5.за допомогою рівнянь хімічних реакцій доведіть кислотні властивості сульфур 6 оксид 6.напишіть рівняння реакції, які підтверджують амфотерні властивості берилій гідроксиду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Na 2.F 3.SO3, MgO, BaO 4.K лучше выражает металлические свойства в связи с радиусом атома. F , т.к эго электроотрицательность самая большая. 5.SO3+ H2O=H2SO4 SO3+ NaOH=Na2SO4 + H2O 6.Be(OH)2 + 2HCl =BeCl2 + 2H2O
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