ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!! 1.Найактивніший метал 3 періоду 2.найактивніший неметал 7 групи 3.у якій сполуці основні (або кислотні) властивості виражені яскравіше? LiOH або KOH SiO2 або SO3 MgO або BaO 4.Порівняйте металічні ...

Химия

ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!! 1.Найактивніший метал 3 періоду 2.найактивніший неметал 7 групи 3.у якій сполуці основні (або кислотні) властивості виражені яскравіше? LiOH або KOH SiO2 або SO3 MgO або BaO 4.Порівняйте металічні та неметалічні властивості в парах елементів ( відповідь обгрунтуйте з погляду електронної будови) Літій і Калій Флуор і Нітроген 5.за допомогою рівнянь хімічних реакцій доведіть кислотні властивості сульфур 6 оксид 6.напишіть рівняння реакції, які підтверджують амфотерні властивості берилій гідроксиду

Автор: Гость