Среди 20 фруктов 2/5 апельсин. Сколько всего апельсинов?

Гость: Гость:

Это очень просто надо найти 2/5 от 20. 20\5 и *2 20:5=4, 4*2=8 Ответ: на столе лежало 8 апельсинов. Подробное объяснение: было 20 фруктов, мы разделим их на 5 например человек. То есть 5 чел. получат по 4 фрукта, т.к. 20:5=4. Но 4 фрукта это 1 часть, и поэтому мы умножаем на 2!)))