Выберите строку все слова в которой являются существительными общего рода: А)грязнуля, ябеда, соня, солнышко Б)чистюля, обжора, красавица, неряха В)обжора, лапушка, радость, умница Г)тихоня, сластёна, умница, забияка

Русский язык
Выберите строку все слова в которой являются существительными общего рода: А)грязнуля, ябеда, соня, солнышко Б)чистюля, обжора, красавица, неряха В)обжора, лапушка, радость, умница Г)тихоня, сластёна, умница, забияка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г)тихоня,сластена,умница,забияка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
-(а+2)^3-(a-2)a Помогите очень срочно !
Ответить
Математика
102 номер!!! В заранее спасибо большое!!!:) математика 4 класс.
Ответить
Музыка
Что И. С. Бах выражает в своей музыке? Как вы думаете, какие черты характера И. С. Баха открываются перед нами?
Ответить
Математика
Решить уравнение 900-12*(x:30+52=180 пожалуйста
Ответить
Литература
Бел. лит, 11 класс. дзікае паляванне караля стаха характеристики героев
Ответить