Выберите строку все слова в которой являются существительными общего рода: А)грязнуля, ябеда, соня, солнышко Б)чистюля, обжора, красавица, неряха В)обжора, лапушка, радость, умница Г)тихоня, сластёна, умница, забияка

Русский язык

Выберите строку все слова в которой являются существительными общего рода: А)грязнуля, ябеда, соня, солнышко Б)чистюля, обжора, красавица, неряха В)обжора, лапушка, радость, умница Г)тихоня, сластёна, умница, забияка

Автор: Гость