Выберите строку все слова в которой являются существительными общего рода: А)грязнуля, ябеда, соня, солнышко Б)чистюля, обжора, красавица, неряха В)обжора, лапушка, радость, умница Г)тихоня, сластёна, умница, забияка
Русский язык
Выберите строку все слова в которой являются существительными общего рода: А)грязнуля, ябеда, соня, солнышко Б)чистюля, обжора, красавица, неряха В)обжора, лапушка, радость, умница Г)тихоня, сластёна, умница, забияка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г)тихоня,сластена,умница,забияка.
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