Найдите значение выражения х2-ху-4х+4у, при х=0,5, у = 2,5

Алгебра
Найдите значение выражения х2-ху-4х+4у, при х=0,5, у = 2,5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.5^2 - 0.5*2.5 - 4*0.5 + 4*2.5 =  0.25 - 1.25 - 2 +10 = 7
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