Решите плз столбиком 33684:12

Математика
Решите плз столбиком 33684:12
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
33684:12=берем по 2 будет 24 33-24=9 6 сносим получится 96 берем по 8 96-96=0, 84 сносим берем по по 12*7=84,84-84=0 ответ:ответ287
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выберите строку все слова в которой являются существительными общего рода а)грязнуля ,ябеда ,соня,солнышко б)чистюля,обжора,красавица ,неряха ...
Ответить
Математика
Коля пробежал 100 метров за 20 секунд За какое время он пробежит расстояния 60 метров если увеличить скорость на 1 метр в секунду
Ответить
Математика
На теплоходе было 75 пассажиров. На пристани 25 пассажиров вышли , а 20сели на теплоход.Сколько пассажиров стало на теплоходе?
Ответить
Математика
Помогире решить пример (4826:38+62×11-2398:22):35
Ответить
Русский язык
Укажите слово, которое не изменяется по падежам? а- обезьяна. б- мартышка. в- шимпан??е. г- макака
Ответить