Решите плз столбиком 33684:12
Математика
Решите плз столбиком 33684:12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
33684:12=берем по 2 будет 24 33-24=9 6 сносим получится 96 берем по 8 96-96=0, 84 сносим берем по по 12*7=84,84-84=0 ответ:ответ287
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