Твір з числівниками на будь-яку тему

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Твір з числівниками на будь-яку тему
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одного разу я пишла купити дви цукерки.По дорози до магазину я побачила одного хлопчыка,який грався один.Та пишла я дали до магазину.Я прийшля туди та бачу що нема бильше цукерок.Я засумувала та пишла додому без двух цукерок.
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