Твір з числівниками на будь-яку тему

Гость: Гость:

Одного разу я пишла купити дви цукерки.По дорози до магазину я побачила одного хлопчыка,який грався один.Та пишла я дали до магазину.Я прийшля туди та бачу що нема бильше цукерок.Я засумувала та пишла додому без двух цукерок.