Мотоциклист и велосипедист движутся навстречу друг другу. Скорость велосипедист?? 18 км\ час, а скорость мотоциклиста на 24 км\ час больше. Через какое время они встретятся, если расстояние между ними было 120 км\час. помогите...
Математика
Мотоциклист и велосипедист движутся навстречу друг другу. Скорость велосипедист?? 18 км\ час, а скорость мотоциклиста на 24 км\ час больше. Через какое время они встретятся, если расстояние между ними было 120 км\час. помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18+24=42 км/ч скорость мотоциклиста 18+42=60 км/ч скорость сближения 120:60=2 ч. Ответ: Через два часа они встретили.
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