Мотоциклист и велосипедист движутся навстречу друг другу. Скорость велосипедист?? 18 км\ час, а скорость мотоциклиста на 24 км\ час больше. Через какое время они встретятся, если расстояние между ними было 120 км\час. помогите...

Математика

Мотоциклист и велосипедист движутся навстречу друг другу. Скорость велосипедист?? 18 км\ час, а скорость мотоциклиста на 24 км\ час больше. Через какое время они встретятся, если расстояние между ними было 120 км\час. помогите пожалуйста!

Автор: Гость