В телефоне Андрея 16 гигабайт памяти. Из них 1/8 фотографии. Какой объём памяти на те??ефоне Андрея занимают фотографии?

Математика

В телефоне Андрея 16 гигабайт памяти. Из них 1/8 фотографии. Какой объём памяти на те??ефоне Андрея занимают фотографии?

Автор: Гость