Разделить слова на тпи группы. мотор, птица

Русский язык
Разделить слова на тпи группы. мотор, птица
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автодеталь и млекопитающее
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