Разделить слова на тпи группы. мотор, птица
Русский язык
Разделить слова на тпи группы. мотор, птица
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автодеталь и млекопитающее
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