Разбери слово АВТОМОБИЛЬ по саставу
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Разбери слово АВТОМОБИЛЬ по саставу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корни - авто и мобиль Окончание будет 'нулевым" Основа слова - автомобиль.
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