Раздели их на слоги для переноса lt;br /gt;lt;br /gt; виноград , арбуз , редиска , мёд, урок , Асаль , труд, альбом
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Раздели их на слоги для переноса lt;br /gt;lt;br /gt; виноград , арбуз , редиска , мёд, урок , Асаль , труд, альбом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На слоги-ви/ног/рад,ар/буз,ре/дис/ка,мёд,у/рок,А/саль,труд,аль/бом. Для переноса-ви/ног-рад,ар/буз,ре/дис/ка,мёд,урок,Асаль,труд,аль/бом.
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