Сколько силиката натрия получится при сплавлении 100 г оксида кремния (IV) и 100 г карбоната натрия? Чтобы все было понятно написано, с "Дано", пожалуйста.

Химия

Сколько силиката натрия получится при сплавлении 100 г оксида кремния (IV) и 100 г карбоната натрия? Чтобы все было понятно написано, с "Дано", пожалуйста.

Автор: Гость