Сколько силиката натрия получится при сплавлении 100 г оксида кремния (IV) и 100 г карбоната натрия? Чтобы все было понятно написано, с "Дано", пожалуйста.
Химия
Сколько силиката натрия получится при сплавлении 100 г оксида кремния (IV) и 100 г карбоната натрия? Чтобы все было понятно написано, с "Дано", пожалуйста.
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