. На каком материке нет высокоразвитых стран?
География
. На каком материке нет высокоразвитых стран?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Латинская америка страны третьег мира
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