Найдите значение выражения -8,7-(3,6-8,7)

Математика
Найдите значение выражения -8,7-(3,6-8,7)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вспоминаем - МИНУС минус МИНУС равен ПЛЮС РЕШЕНИЕ -8,7 - (3,6 - 8,7) = -8,7 -3,6 + 8,7 = -3,6 - ОТВЕТ
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