Звукобуквений аналіз слова великий

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Великий-7 букв,7 звуков,ве/ли/кий,2-ой слог ударный,[в`ил`ик`ий`]. в-[в`]-согл.,парн.,звонк.,мягк. е-[и]-гласн.безударн. л-[п`]-согл.,непарн.,звонк.,мягк. и-[и]-гласн.ударн. к-[к`]-согл.,парн.,глух.,мягк и-[и]-гласн.,безударн. й-[и`]-согл,непарн.,звонк.,мягк Как то так