√7*150*√150 помогите плес

Алгебра
√7*150*√150 помогите плес
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√7*150*150=√157500=150√7
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