5. 6. 7. 8. 9. Срочно надо

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6) 60÷2=30 км/ч- скорость второго 60+30=90 км/ч - скорость сближения 220-40=180 км - надо проехать 180÷90=2 часа 7) 24÷6=4 км/ч - скорость на лыжах 4×2=8 км/ч - скорость на аэросанях 4+8=12 км/ч - скорость сближения 24÷12=2 часа . 8) 100-75=25 км - (на 25 км расстояние уменьшилось ) 25÷5=5 км /ч - разница скоростей 85-5=80 км/ч - скорость поезда , идущего впереди 9) 3900÷3=1300 км/ч - общая скорость Скорость 1го- Х Скорость 2го-Х-100 Х+Х-100=1300 2Х=1300+100 2Х=1400 Х=700 км/ч - скорость первого 700-100 = 600 км/ч - скорость второго 5) 3))) 15-10=5 км/ч - разница скоростей 20÷5=4 часа ( через 4 часа) 4))) 5км÷5км/ч = 1 час (через 1 час)