Решите неравенство x²+4x-12gt;5x
Алгебра
Решите неравенство x²+4x-12gt;5x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x²+4x-12>5x x^2+4x-12-5x>0 x^2-x-12>0 Находим корни уравнения x^2-x-12=0: D=1-4*1*(-12)=49 x1=(1+7)/2 = 4 x2=(1-7)/2 = -3 Получаем: x^2-x-12= (x-4)(x+3) (x-4)(x+3)>0 По методу интервалов: x<-3, x>4 Ответ: x<-3, x>4
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