Решите неравенство x²+4x-12gt;5x

Алгебра
Решите неравенство x²+4x-12gt;5x
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x²+4x-12>5x x^2+4x-12-5x>0 x^2-x-12>0 Находим корни уравнения  x^2-x-12=0: D=1-4*1*(-12)=49 x1=(1+7)/2 = 4 x2=(1-7)/2 = -3 Получаем:  x^2-x-12= (x-4)(x+3) (x-4)(x+3)>0 По методу интервалов: x<-3, x>4 Ответ: x<-3, x>4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! 7 класс
Ответить
Математика
Теплоход и катер отправились одновременно от одной пристани а одном напралении,ч??рез 3 часа катер обогнал теплоходна 75км,с какой средней скорость...
Ответить
Биология
Помогите пожалуйста представитель - прудовик, а части тела не могу сделать помогитее!
Ответить
Английский язык
Впиши недостающие реплики. A:Would you like to ski today? B:No, thank you. It si cold and windy. A:What will you do them? B: A:I like to ...
Ответить
Английский язык
Let's roller-skate! ok . l_--- roller-skate all day long
Ответить