5 класс.фонетический разбор Лошадка-
Русский язык
5 класс.фонетический разбор Лошадка-
Ответ(ы) на вопрос:
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1) Орфографическая запись слова: лошадка 2) Ударение в слове: лош`адка 3) Деление слова на слоги (перенос слова): ло-шад-ка 4) Фонетическая транскрипция слова лошадка : [лаш`атка] 5) Характеристика всех звуков: л [л] - согласный, твердый, звонкий, непарный, сонорный о [а] - гласный, безударный ш [ш] - согласный, твердый, глухой, парный а [`а] - гласный, ударный д [т] - согласный, твердый, глухой, парный к [к] - согласный, твердый, глухой, парный а [а] - гласный, безударный
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