5 помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
5 помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
540-360=180(руб) стоит 2 метра отреза 180:2=90 (руб) стоит 1 метр 540:90=6(м) длина 2 отреза 6-2=4(м) длина 1 отреза
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