5 предложений с 2 фразеолгизмами в тексте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Русский язык
5 предложений с 2 фразеолгизмами в тексте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Гость:
Наш директор важная птица, не следует сломя голову носиться по коридоррам
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