5 предложений с 2 фразеолгизмами в тексте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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5 предложений с 2 фразеолгизмами в тексте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наш директор важная птица, не следует сломя голову носиться по коридоррам
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Русский язык
Русский язык
Русский язык