Ан; Б) Націєвський; В) Транделаєв; Г) Гервасій; Д) Мартин. Укажіть, яким елементом сюжету п’єси є епізод, коли Боруля палить папери, що дають право на дворянство. А) зав’язка; Б) розвиток дії; В) кульмінація; Г) розв’язка; Д) е...

Українська література

Ан; Б) Націєвський; В) Транделаєв; Г) Гервасій; Д) Мартин. Укажіть, яким елементом сюжету п’єси є епізод, коли Боруля палить папери, що дають право на дворянство. А) зав’язка; Б) розвиток дії; В) кульмінація; Г) розв’язка; Д) епілог

Автор: Гость