Ан; Б) Націєвський; В) Транделаєв; Г) Гервасій; Д) Мартин. Укажіть, яким елементом сюжету п’єси є епізод, коли Боруля палить папери, що дають право на дворянство. А) зав’язка; Б) розвиток дії; В) кульмінація; Г) розв’язка; Д) е...

Українська література
Ан; Б) Націєвський; В) Транделаєв; Г) Гервасій; Д) Мартин. Укажіть, яким елементом сюжету п’єси є епізод, коли Боруля палить папери, що дають право на дворянство. А) зав’язка; Б) розвиток дії; В) кульмінація; Г) розв’язка; Д) епілог
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Розв'язкаааааааааааааааааааа
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