Помогите пожалуйста решить цепочку !!!! Заранее спасибо за помощь.

Химия
Помогите пожалуйста решить цепочку !!!! Заранее спасибо за помощь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) S + O2 = SO2 или S + 2H2SO4 = 2H2O + 3SO2 2)SO2 + O3 = SO3 + O2↑. 3)SO3 + H2O = H2SO4 4)2H2SO4(конц. ) + S = 3SO2↑ + 2H2O (при кипячении) 5)SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O 6)Na₂SO₃ + 2HCl = 2NaCl + SO₂ + H₂O
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