Пожалуйста, придумайте предложение со словом превалировать (зная, что оно значит,??азумеется)!
Русский язык
Пожалуйста, придумайте предложение со словом превалировать (зная, что оно значит,??азумеется)!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество набранных мною до назначенного момента очков позволяло превалировать над соперниками
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