Борода- брада,молодость -млада. Какое из перечисленных ниже слов никогда не имело ?? старославянском

Гость: Гость:

Правда, в русском языке существует множество слов, заимствованных из старославянского языка. А распознаем их среди исконно русских слов и заимствованных из других языков (латинского, французского, немецкого, итальянского, голландского и др.) вот по этим признакам:во-первых, неполногласие, то есть вместо русских полногласных сочетаний -оро-, -оло-, -еле-, -ере- мы имеем в старославянских словах -ра-, -ла-, -ле-, -ре-. Посмотрим это на примерах:сторона -- страна, голова -- глава, середина -- среда, шлем -- шелом.Как ни удивительно, теперь мирно сосуществуют в языке оба слова, но с разным значением или с другой стилистической окраской.Во-вторых,о старославянизме нам напомнит сочетания "ра" и "ла" в начале слова перед согласным, которое соответствует русскому "ро" и "ло": растение -- росток, ладья -- лодка.В старославянском слове отметим наличие Щ в соответсвии с русским Ч: мощь -- невмочь.В корнях старославянских слов буквенное сочетание ЖД соответствует русскому Ж: невежа -- невежда.В старославянских словах отметим наличие начального гласного Е в соответствии русскому О, Ю соответствует У; звук А соответствует Я: единица -- один, юродивый -- урод, агнец -- ягненок.