Указать изменения всех сфер общественной жизни начала и конца 19 века

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В конце 19 века Россия была государством с феодально-крепостнической системой хозяйства. По численности населения и по военной мощи Россия была первым государством в Европе, но экономика ее была слабая. А без твердой экономики государство не будет стабильно развиваться. Лишь 15% помещичьих хозяйств смогли перейти на новую ступень развития и модернизировать свое хозяйство. Остальные помещики толкали Россию назад: стремясь получить больше прибыли, они не модернизировали свое хозяйство, а стали повышать барщину и оброк. Во многом это случалось из-за плохой экономической политики царского правительства. Но самым главным тормозом на пути буржуазного развития оставалось крепостное право. Крымская война в полной степени это показала. Прямым следствием неустойчивой экономики и крепостнической политики стало снижение жизненного уровня народа, застой в экономике. Стали усиливаться социальные конфликты, начались крестьянские восстания и выступления. Вследствие этого Александр II заявил: "Гораздо лучше, чтоб это произошло свыше, нежели снизу", имея в виду революцию. В стране усиливалось настроение в пользу реформ. Государство всегда играет одну из главных ролей в реформе страны. Александр II это понимал и к моменту своего вступления на престол был хорошо подготовлен к государственной деятельности. Переходный характер исторического развития пореформенной России и многоукладность экономики обуславливали своеобразие социальной структуры и разнообразие социальных антагонизмов. Сохранилось сословное деление общества. Каждое сословие обладало четко зафиксированными привилегиями или ограничениями. Развитие капитализма постепенно меняло социальную структуру и облик сословия, формировало две новые социальные группы - классы капиталистического общества: буржуазия и пролетариата. В социальной структуре переплетались черты старого и нового общественного строя. Таким образом экономико-социальный подъем России в конце 19 века был очень высок. За несколько десятков лет Россия прошла тот путь, который Европа прошла за сотни лет. Отмена крепостного права - самый важный толчок в развитии России. Отмена крепостного права толкнуло Россию на новую ступень развития капитализма - империализм. К середине ХIХ века явственно проявилось отставание России от передовых капиталистических государств в экономической и социально-политической сферах. Международные события середины века показали ее значительное ослабление России на международной арене. Поэтому главной целью внутренней политики правительства во второй половине 19 века было приведение экономической и социально-политической системы России в соответствие с потребностями времени. Одновременно внутренняя политика была направлена на сохранение самодержавия и господствующего положения дворян. На внутреннюю политику оказывали влияние многие факторы: изменение в социальной структуре (расслоение крестьян, появление сельской буржуазии и т. д. ) и мощный подъем общественного движения. Окончание Крымской войны привело к коренному изменению ситуации в Европе. Сложившийся против России англо-французский блок, который был нацелен на сохранение ее политической изоляции и военно-стратегической слабости. Россия не утратила своего положения великой державы, но потеряла право решающего голоса при решении международных проблем, лишилась возможности укрепиться на Балканах. На западном направлении Россия стремилась ликвидировать свою внешнеполитическую изоляцию. Отношения с центрально-европейскими государствами определялись традиционными отношениями между династиями и их политическим и идеологическими устоями.