Сформулируйте закономерность, существующую в размещении рудных и осадочных поле??ных ископаемых
География
Сформулируйте закономерность, существующую в размещении рудных и осадочных поле??ных ископаемых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рудные полезные ископаемые приурочены к складчатым поясам. Осадочные полезные ископаемые приурочены к платформам.
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