Сформулируйте закономерность, существующую в размещении рудных и осадочных поле??ных ископаемых

География
Сформулируйте закономерность, существующую в размещении рудных и осадочных поле??ных ископаемых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рудные полезные ископаемые приурочены к складчатым поясам. Осадочные полезные ископаемые приурочены к платформам.
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