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Оагномплилож Саджа, или копытка (лат. Syrrhaptes paradoxus) - небольшая птица семейства рябковых (лат. Pteroclidae). Размером с сизого голубя: длина тела - 30-41 см, размах крыльев - 63-78 см, масса достигает 370 г. Общий тон оперения песочно-охристый. У самца хорошо заметны рыжие пятна на шее и голове, а на его груди выделяется широкая белая полоса с чёрными пестринами. Брюшко у самца чёрное, у самки - бурое. У самки гораздо больше пестрин по всему телу, в особенности на спине и голове. Глаза тёмные, клюв серый. Ноги короткие, покрыты светлыми перьями. Интересно строение лапки саджи: её пальцы срослись таким образом, что напоминают копытце. За это птица получила своё второе название - "копытка". Данный признак однозначно отличает саджу от родственного ей чернобрюхого рябка. Крылья узкие и длинные, центральные перья хвоста тонкие и удлинённые, словно нити. Позывка в полёте - негромкое "крю-крю" или "трюк-ти-трюк", на земле - "кек-кек". Саджа - житель пустынь, полупустынь и сухих степей. Круглый год держится стаями, во время периода размножения образует колонии. Для гнездования необходим водоём неподалёку, куда птицы летают на водопой. Птенцам родители приносят воду в зобе или в оперении грудки. Яйца самка откладывает в небольшое углубление в земле. Подстилка скудная или отсутствует вовсе. В кладке обычно 3 (иногда 2) рыжевато-серых с бурым крапом яйца. Насиживают кладку обе птицы, около 4 недель. Птенцы выходят из яиц в густом пуху покровительственной окраски. Они покидают гнездо уже через несколько часов после вылупления и прячутся в густой траве. Родители кормят и охраняют потомство, в случае опасности уводят хищника от гнезда и выводка, притворяясь ранеными. Питается саджа в основном семенами различных трав, а также соцветиями, молодыми побегами и насекомыми. Вид оседлый и кочующий, из степной зоны на зиму улетает в пустыни. Возвращается в апреле, кочёвки начинаются в июле, отлёт - в сентябре-октябре.