Решите неравенство 2^(x/(x+1))-2^((5x+3)/(x+1))+8lt;2^((2x)/(x+1))
Алгебра
Решите неравенство 2^(x/(x+1))-2^((5x+3)/(x+1))+8lt;2^((2x)/(x+1))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1/(х+1))=у 2^(1-y)-2^(5-2y)+8<2^(2-2y) (1-y)=z 2^z-8*2^2z+8<2^2z 2^z=q 9q^2-q>8 q^2-2*q/18>8/9 q^2-2*q/18+1/324>288/324+1/324 (q+1/18)^2>(17/18)^2 q>16/18 q>8/9 9*2^z>8 z>log2 8-2log2(3)=3-2log2 (3) 1-y>3-2log2 (3) y<2log2(3)-2 1/(x+1)<2log2(3)-2 1) x<-1 2)x+1>1/(2log2(3)-2) x>(1/(2log2(3)-2))-1 Ответ: x<-1 или x>(1/(2log2(3)-2))-1 ответ некрасивый, но, надеюсь, верный. Завтра проверю.
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