Составьте формулы оксидов для следующих элементов и назовите их: Магний,водород, хлор(VII),марганец(IV),кальций,литий,бор

Химия

Составьте формулы оксидов для следующих элементов и назовите их: Магний,водород, хлор(VII),марганец(IV),кальций,литий,бор

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