Составьте формулы оксидов для следующих элементов и назовите их: Магний,водород, хлор(VII),марганец(IV),кальций,литий,бор
Химия
Составьте формулы оксидов для следующих элементов и назовите их: Магний,водород, хлор(VII),марганец(IV),кальций,литий,бор
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Гость:
Все названия веществ перечислены в docx (файл Microsoft Office Word), спиши их оттуда!
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