Помогите написать сочинение на тему:"Поступок которым я горжусь" Пожалуйста без ??опирований с других сайтов или ответов. Свой ответ из своей жизни или выдуманной реальности(только без наркоманий) желательно что бы потянуло ...

Гость: Гость:

"поступок которым я горжусь" Однажды я шла(шёл) по улице уже подходила(подходил) к своему подъезда как увидел маленького котёнка который нуждался в моей помощи, он был безащитный маленький я забрал его к себе домой помыл откормил после он целыми днями смотрел во окно меня это настаражило. как то раз я вышел на улицу и видел сидящую под окном кошку которая наблюдала за своим котенком . вскоре я все осознал что этот котёнок потерялся а его мама пришла за ним сейчас. я быстро побежал домой взял котёнка еды и отправился на улицу. я был рад воссоединению семьи.этим поступком я горжусь!!!