Сочинения про растения по окружающему миру это ужас какой то... сидим придумываем

Окружающий мир
Сочинения про растения по окружающему миру это ужас какой то... сидим придумываем
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Автор: Гость
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Гость:
Смешанные и широколиственные леса это дуб,клён,липа,ясень,вяз цветы например Тюльпан,Ирис,Ковыль,Типчак,пион тонколистный
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